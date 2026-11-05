प्रयागराज में लगभग बन चुके सिक्स लेन पुल की खूबियां: आधुनिक तकनीक का बेजोड़ नजारा, तकनीक ऐसी कि खराबी पर तुरंत पता चलेगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बहुप्रतीक्षित गंगा पर निर्माणाधीन सिक्स लेन पुल की मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। पुल पर सेंसर लगाए गए हैं, जिनकी मदद से पिलर, बेयरिंग और एक्सपेंशन ज्वाइंट और रेलिंग की स्थिति पर हर पल नजर रखी जाएगी।

मामूली खराबी होने पर तत्काल जानकारी मिलेगी ब्रिज हेल्थ मानिटरिंग सिस्टम (बीएचएमएस) के जरिए पुल के किसी भी हिस्से में मामूली खराबी या तकनीकी गड़बड़ी होने पर तत्काल जानकारी मिल सकेगी। इससे आवागमन शुरू होने के बाद भी पुल की सेहत की लगातार निगरानी की जा सकेगी।

25 दिसंबर से दोनों लेन पर आवागमन की तैयारी प्रयागराज शहर के स्टेनली रोड स्थित कलश चौराहे से गंगापार में मलाक हरहर तक 1,947 करोड़ रुपये की लागत से 9.800 किलोमीटर लंबे सिक्स लेन पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस पर 25 दिसंबर से पूरी तरह आवागमन शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले 25 से 30 नवंबर के बीच पुल की एक लेन पर यातायात शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।

तत्काल मरम्मत और सुधार के लिए सूचना मिलेगी पुल की निगरानी के लिए लगाए गए सेंसर अत्याधुनिक बीएचएमएस से जुड़े हैं। इनके माध्यम से पुल के पिलरों, बेयरिंग और एक्सपेंशन ज्वाइंट की स्थिति का आकलन किया जाएगा। साथ ही पुल में लगी सरिया और अन्य संरचनात्मक हिस्सों की मजबूती पर भी नजर रखी जाएगी। किसी हिस्से में असामान्य स्थिति सामने आने पर संबंधित कार्यदायी संस्था को तत्काल मरम्मत और सुधार के लिए सूचना मिलेगी।