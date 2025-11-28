प्रयागराज में सिक्स लेन पुल पर रखा गया 200 टन भार का का सेगमेंट, गंगा नदी पर बन रहा 10 किमी लंबा ब्रिज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगा नदी पर बन रहे सिक्स लेन पुल का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। श्रमिकों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ अब सेगमेंट रखने प्रक्रिया भी तेज हो गई है। शुक्रवार को गंगा की बीच धारा पर रास्ता बनाकर 200 टन वजन का सेगमेंट रखा गया। पुल में अलग-अलग दायरे के 288 सेगमेंट रखे जाने है। अब तक करीब 120 सेगमेंट रखा जा चुका है।

फरवरी 2021 में पुल का निर्माण शुरू हुआ था स्टेनली रोड से मलाक हरहर तक गंगा पर 9.900 किलोमीटर तक पुल का निर्माण किया जा रहा है। फरवरी 2021 में पुल का निर्माण शुरू किया गया और वर्ष 2024 में निर्माण पूरा होना था। हालांकि अलग-अलग कारण से अब पुल का निर्माण वर्ष 2026 में पूरा होने की बात कही जा रही है।

1947 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा पुल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सिक्स लेन पुल का निर्माण कराया जा रहा है। पुल का निर्माण 1947 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। पुल बनाने के लिए 67 पिलर का निर्माण किया गया है। पुल का निर्माण 85 प्रतिशत से अधिक किया जा चुका है।