प्रयागराज में करंट की चपेट में आने से जूता व्यवसायी के बेटे की मौत, घर में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नई बाजार निवासी जूता व्यवसायी का बेटा करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर घर में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया।

नैनी थाना क्षेत्र के नई बाजार निवासी कृष्णा केसरवानी जूता की दुकान करते हैं। वह इन दिनों अपना मकान तोड़कर नया बनवा रहे हैं। पड़ोस में किराए के मकान में रहते हैं।

उनका 17 वर्षीय बेटा ऋतिक केसरवानी मंगलवार की देर शाम लेबर के चले जाने के बाद किराए वाले मकान में जाकर हाथ धो रहा था। इसी दौरान वह कटे तार से चिपक गया। काफी देर तक वह घर नहीं पहुंचा तो लोग उसे देखने गए तो वह करंट की चपेट था।