प्रयागराज में करंट की चपेट में आने से जूता व्यवसायी के बेटे की मौत, घर में मचा कोहराम
प्रयागराज में नई बाजार के जूता व्यवसायी कृष्णा केसरवानी के 17 वर्षीय बेटे ऋतिक की करंट लगने से दुखद मौत हो गई। ऋतिक जो अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहा था लेबर के जाने के बाद हाथ धोते समय कटे तार से चिपक गया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नई बाजार निवासी जूता व्यवसायी का बेटा करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर घर में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया।
नैनी थाना क्षेत्र के नई बाजार निवासी कृष्णा केसरवानी जूता की दुकान करते हैं। वह इन दिनों अपना मकान तोड़कर नया बनवा रहे हैं। पड़ोस में किराए के मकान में रहते हैं।
उनका 17 वर्षीय बेटा ऋतिक केसरवानी मंगलवार की देर शाम लेबर के चले जाने के बाद किराए वाले मकान में जाकर हाथ धो रहा था। इसी दौरान वह कटे तार से चिपक गया। काफी देर तक वह घर नहीं पहुंचा तो लोग उसे देखने गए तो वह करंट की चपेट था।
आननफानन में उसे अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिससे घर में कोहराम मच गया। ऋतिक एक भाई एक बहन में सबसे बड़ा था। इसी साल इंटर की परीक्षा पास की थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।