प्रयागराज का वांछित 50 हजार का इनामी गोतस्कर बिहार से गिरफ्तार, एसटीएफ ने घेराबंदी कर पकड़ा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यमुनापार के कोरांव से वांछित चल रहे 50 हजार रुपये का इनामी गोतस्कर महफूज को नालंदा बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त चमरौवा, थाना शहजादनगर, जनपद रामपुर का रहने वाला है।

बताया गया है कि कोरांव थाने में बीते साल गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा लिखा गया था। उस मुकदमे में महफूज वांछित चल रहा था। इस बीच स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम को पता चला कि वांछित इनामी गोतस्कर बिहार में छिपा है। तब एसटीएफ की टीम ने बिहार पहुंचकर घेराबंदी करते हुए गोतस्कर को दबोच लिया।