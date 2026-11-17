संवाद सहयोगी, जागरण, फाफामऊ (प्रयागराज)। अपराध और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए गंगापार में फाफामऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मलाक हरहर ओवर ब्रिज के समीप से सोमवार रात तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत का स्मैक पाउडर बरामद किया।

515 ग्राम स्मैक बरामद फाफामऊ पुलिस को सोमवार रात मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मलाक हरहर ओवर ब्रिज के समीप तीन संदिग्ध युवक खड़े हैं। इस पर फाफामऊ प्रभारी निरीक्षक छोटक सिंह यादव अपने हमराहियों के साथ पहुंचे तीनों युवकों को घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। बरामद स्मैक का वजन 515 ग्राम है।

गिरोह सरगना सनाउल्लाह उर्फ रानू भी गिरफ्तार गिरफ्तार तस्करों में सनाउल्लाह उर्फ रानू पुत्र रफातउल्लाह निवासी पुराना कटरा, थाना कर्नलगंज, मोहम्मद कैफ पुत्र मोहम्मद शमीम निवासी हरवारा, थाना धूमनगनगंज और मनोज बारी पुत्र स्वर्गीय चुन्नू लाल निवासी पुराना कटरा, थाना कर्नलगंज शामिल है। सनाउल्लाह गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। इसके खिलाफ प्रयागराज के कई थानों में अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज है। मनोज बारी और मोहम्मद कैफ के खिलाफ भी अलग-अलग थानों में केस दर्ज है।