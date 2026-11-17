गुरुदीप त्रिपाठी, प्रतापगढ़। कुंडा स्थित बेंती राजभवन में बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भव्य श्रीराम कथा की खबर आते ही पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बन गया है। इसी बीच कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी की एक भावुक अपील सबके दिल को छू गई है।

भानवी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा... भानवी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि कथा का समाचार पाकर उनका मन श्रद्धा, आस्था और भावनाओं से अभिभूत है। उनकी हार्दिक अभिलाषा है कि उन्हें इस पावन आयोजन में सम्मिलित होने, बाबा बागेश्वर के दर्शन करने और प्रभु श्रीराम की दिव्य कथा सुनने का सौभाग्य मिले। उन्होंने अपने हजूर रघुराज प्रताप सिंह से निवेदन किया है कि वे उनकी इस धार्मिक अभिलाषा का सम्मान करते हुए उन्हें कथा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करें, ताकि कथा श्रवण का लाभ पूरे परिवार को मिल सके।

एक्स हैंडल पर भानवी की तरफ से किया गया पोस्ट। साभार : एक्स हैंडल परिवार में फिर से प्रेम, एकजुटता, सद्भाव का वातावरण बने भानवी ने प्रभु श्रीराम के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा कि उनकी कृपा से परिवार में व्याप्त नकारात्मकता, कटुता और अशांति का अंत हो। प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्ति मिले और परिवार में फिर से प्रेम, विश्वास, एकजुटता, सद्भाव और खुशहाली का वातावरण बने। उन्होंने बाबा बागेश्वर सरकार से भी प्रार्थना की है कि वे अपने आशीर्वाद से परिवार की नकारात्मकता दूर करें और सकारात्मकता, प्रेम और सद्भाव का संचार करें। साथ ही कथा में शामिल होने की उनकी अभिलाषा पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त करें।