प्रयागराज में रोबोट पार्क बच्चों को लुभाएगा, देशभक्ति की अनुभूति कराएंगे लड़ाकू विमान और युद्धपोत, नगर निगम की योजना

प्रयागराज में नगर निगम 20 करोड़ रुपये की लागत से रोबोट पार्क बनाएगा। इसमें बच्चों और बड़ों को रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीक की जानकारी मिलेगी। इस पार्क के लिए नैनी झूंसी और फाफामऊ में जमीन की तलाश जारी है। इसके साथ ही शहर के जर्जर पार्कों का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्मार्ट सिटी प्रयागराज में नगर निगम रोबोट पार्क का निर्माण कराने की योजना बना रहा है। यह पार्क शहर में तकनीकी जागरूकता बढ़ाने में मददगार बनेगा। इस पार्क में बच्चों के साथ बड़े भी मौज मस्ती के साथ रोबोटिक्स और तकनीकी के संबंध में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

20 करोड़ की लागत से बनेगा रोबोट पार्क 20 करोड़ रुपये की लागत से एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में अत्याधुनिक रोबोट पार्क का निर्माण किया जाएगा। रोबोट पार्क में अंतरिक्ष यात्रा, लड़ाकू विमान, युद्धपोत की आकृतियां भी लगाई जाएंगी। रोबोट पार्क में न केवल नए-नए झूले, मल्टी-इक्विपमेंट, वाल-होला, क्लाइम्बिंग नेट और स्लाइड होंगे, बल्कि एक नालेज सेक्शन भी होगा।

जमीन की हो रही तलाश पार्क बनाने के लिए नैनी, झूंसी और फाफामऊ की ओर तलाशी जा रही है। जमीन मिलने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत हाईटेक रोबोट पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह पार्क सिर्फ खेल का मैदान नहीं होगा, बल्कि सीखने का अनुभव भी देंगे।

जर्जर पार्कों को भी संवारने की तैयारी नगर निगम की ओर से शहर के प्रमुख जर्जर पार्कों का भी सौंदरीकरण किया जाएगा। राजापुर,अशोक नगर,सिविल लाइंस,कटरा मम्फोर्डगंज आदि क्षेत्रों की बाउंड्री दुरुस्त करने के साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगाने की तैयारी की गई है। पार्कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।