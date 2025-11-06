प्रयागराज के करछना में अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्राली पोल से टकराई, फल विक्रेता की मौत, एक गंभीर, आक्राशित लोगों ने लगाया जाम

संसू, जागरण, करछना (प्रयागराज)। करछना क्षेत्र के भुंडा चौकी अंतर्गत भड़ेवरा बाजार में गुरुवार शाम करीब सात बजे बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर-ट्राली ओवरलोड डंपर से बचने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पोल से जा टकराई। हादसे में एक की मौत व एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे के दौरान बाजार में भीड़ जुटी थी गुरुवार के दिन भड़ेवरा में बड़ा बाजार लगा हुआ था। दुकानदार सड़क किनारे भी दुकान लगाए थे। इसके कारण खरीदारों की काफी भीड़ जुटी थी। ट्रैक्टर-ट्राली के पलटने के बाद उसकी जद में आकर सड़क किनारे फल बेच रहे दो लोग उसकी चपेट में आ गए।

घायल फल विक्रेता अस्पताल में भर्ती स्थानीय लोगों की सूचना पर करछना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को करछना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने एक फल विक्रेता को मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

मड़वा गांव निवासी है मृतक मृतक की पहचान मड़वा गांव निवासी 26 वर्षीय बृजेश सोनकर उर्फ सरदार पुत्र राकेश रूप में हुई है। वह छह भाइयों में सबसे बड़ा था। काफी समय से बाजार में फल की दुकान लगाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। पत्नी करिश्मा सोनकर समेत स्वजन हादसे के बाद बेहाल हो गए। करिश्मा का डेढ़ वर्ष का बेटा है।