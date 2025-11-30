प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, पति-पत्नी की मौत, तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक में मारी टक्कर
प्रयागराज में रविवार शाम को एक भीषण सड़क हादसे में पति-पत्नी की मृत्यु हो गई। सराय ममरेज इलाके में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जंघई पुलिस चौकी क्षेत्र के निकट नेदुला बाजार के पास यह दुर्घटना हुई। मृतकों की पहचान रज्जब अली और अनीशा बानू के रूप में हुई है, जो सराय शेखपुर के निवासी थे। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
संसू, जागरण, उग्रसेनपुर (प्रयागराज)। गंगापार में रविवार शाम को भीषण सड़क हादसा हुआ। सराय ममरेज इलाके में अनियंत्रित पिकअप वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार पति और पत्नी की मौत हो गई।
सराय ममरेज थाना क्षेत्र के जंघई पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित नेदुला बाजार के निकट रनकीपुर गांव के सामने हादसा हुआ। तेज रफ्तार से जा रहे नए पिकअप गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई। इसके बाद पिकअप वाहन ने जा रही बाइक में टक्कर मार दी।
हादसे में बाइक सवार दंपती थे, मौके पर ही दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पति-पत्नी को अस्पताल ले गए थे, जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी बीच फोर्स के साथ पहुंचे जंघई पुलिस चौकी प्रभारी ने जांच-पड़ताल की।
इसके बाद मृत व्यक्ति के कपड़ों की तलाशी में मिले कागजात के आधार पर शिनाख्त की गई। चौकी प्रभारी के अनुसार मरने वाले 60 वर्षीय रज्जब अली पुत्र कुतुबुद्दीन और उनकी 55 वर्षीय पत्नी अनीशा बानू निवासी सराय शेखपुर उर्फ दीवानगंज हैं। पुलिस के अनुसार टक्कर मारने वाला पिकअप वाहन के नया होने के कारण नंबर नहीं अंकित था। वाहन और शवों को पुलिस ने कब्जे में लिया। उनके घरवालों को जानकारी दी गई।
