प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, पति-पत्नी की मौत, तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक में मारी टक्कर

संसू, जागरण, उग्रसेनपुर (प्रयागराज)। गंगापार में रविवार शाम को भीषण सड़क हादसा हुआ। सराय ममरेज इलाके में अनियंत्रित पिकअप वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार पति और पत्नी की मौत हो गई। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के जंघई पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित नेदुला बाजार के निकट रनकीपुर गांव के सामने हादसा हुआ। तेज रफ्तार से जा रहे नए पिकअप गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई। इसके बाद पिकअप वाहन ने जा रही बाइक में टक्कर मार दी।

हादसे में बाइक सवार दंपती थे, मौके पर ही दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पति-पत्नी को अस्पताल ले गए थे, जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी बीच फोर्स के साथ पहुंचे जंघई पुलिस चौकी प्रभारी ने जांच-पड़ताल की।