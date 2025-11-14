Language
    Prayagraj Ring Road : अमिलिया से सारंगापुर तक बनेगा 1,200 मीटर लंबा अंडरपास, 2 माह में निर्माण शुरू, आवागमन होगा सुगम

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:45 PM (IST)

    Prayagraj Ring Road प्रयागराज में रिंग रोड के पहले चरण का निर्माण तेजी से हो रहा है। अमिलिया से सारंगापुर तक 1200 मीटर लंबा अंडरपास बनेगा, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अंडरपास होने का दावा किया जा रहा है। नैनी और झूंसी को जोड़ने के लिए सिक्स लेन पुल का निर्माण भी जारी है। पहले चरण का निर्माण कार्य 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे शहर में जाम की समस्या कम होगी।

    Hero Image

    Prayagraj Ring Road प्रयागराज रिंग रोड पर बनेगा सबसे बड़ा अंडरपास, निर्माण जल्द शुरू होगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Ring Road रिंग रोड के पहले फेज का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। पहले फेज का निर्माण तीन हिस्सों में विभाजित करके कराया जा रहा है। दो हिस्सों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। तीसरे हिस्स तीसरे चरण का निर्माण जल्द शुरू किया जएगा। इसी हिस्से में 1200 मीटर लंबे अंडर पास का निर्माण भी किया जाना है।

    नैनी को झूंसी से जोड़ने के लिए 3 किमी सिक्स लेन पुल

    Prayagraj Ring Road सिक्स लेन अंडर पास का निर्माण अमिलिया गांव से सारंगापुर तक किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि यह अंडर पास उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला अंडर पास है। इसके अलावा रिंग रोड के पहले फेज के दूसरे हिस्से में नैनी को झूंसी से जोड़ने के लिए तीन किलोमीटर सिक्स लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 31 किलोमीटर रिंग रोड के पहले फेज के तीसरे हिस्से का निर्माण 7.65 किलोमीटर तक किया जाना है। इसके लिए 1377.5 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी।

    नंबर गेम

    - 2,700 करोड़ में पहले फेज में होगा रिंग रोड का निर्माण

    - 31 किलोमीटर पहले फेज में बनेगा रिंग रोड

    - 5 हजार किसानों से जमीन अधिग्रहित की गई

    - 195 हेक्टेयर लगभग जमीन खरीदी गई

    - 3 किलोमीटर से अधिक सिक्स लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है

    - 45 गांव के किसानों से जमीन खरीदी गई है।

    दो फेज में बनेगा रिंग रोड 

    Prayagraj Ring Road राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से लगभग 71 किलोमीटर के दायरे में रिंग रोड का निर्माण दो फेज में किया जाना है। पहले फेज में 31 किलोमीटर तक का निर्माण किया शुरू है। 22 किलोमीटर से अधिक का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। शेष 7.65 किलोमीटर रिंग रोड के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया पूरी करके दो से तीन माह में निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। रिंग रोड पहले चरण सहसो से रीवा रोड के रीवा रोड सारंगापुर तक बनना है।

    क्या कहते हैं राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी 

     राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया यमुनापार संगम नगरी में जाम से छुटकारा दिलाने के लिए रिंग रोड के पहले फेज का निर्माण आधे से अधिक हो गया है। तीसरे फेज का निर्माण जून 2027 के पहले पूरा कर लिया जाएगा। रिंग रोड के निर्माण में झूंसी को नैनी से जोड़ने के लिए तीन किलोमीटर से अधिक दूरी तक सिक्स लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है।