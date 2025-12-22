Language
    प्रयागराज से चार रूट पर तीन स्टेशनों से चलेंगी रिंग रेल, एक जनवरी से होगी शुरुआत

    By Amarish Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:52 PM (IST)

    प्रयागराज में रिंग रेल सेवा की शुरुआत 1 जनवरी से होने जा रही है। यह रेल चार रूटों पर तीन स्टेशनों से चलेगी, जिससे शहर के चारों ओर कनेक्टिविटी बेहतर हो ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एक स्थान से चलकर, एक निर्धारित सर्किल के स्टेशनों को कवर करते हुए वापस प्रारंभिक स्टेशन पर आने वाली और प्रतिदिन इसका क्रम दोहराने वाली रिंग रेल अब चार रूटों पर चलेगी। प्रयागराज के पूर्व दिशा में झूंसी से, उत्तर दिशा में प्रयाग से और दक्षिण-पश्चिम दिशा में प्रयागराज जंक्शन से रिंग रेल का संचालन होगा। इसमें झूंसी से गाजीपुर सिटी-छपरा, थावे-सीवान-भटनी के रास्ते रिंग रेल चलेगी।

    प्रयाग से प्रतापगढ़-अयोध्या-वाराणसी-प्रयाग के लिए दूसरी रिंग रेल चलेगी। प्रयागराज जंक्शन से तीसरी रिंग रेल प्रयागराज-बांदा-झांसी व प्रयागराज गोविंदपुरी-ग्वालियर के लिए चलेगी।

    इसकी शुरुआत जनवरी माह में माघ मेले के दौरान की जा रही है, जिससे लगभग 500 किमी दूरी तक के यात्री स्नान कर उसी ट्रेन का इस्तेमाल कर वापस घर लौट सकेंगे। झूंसी और प्रयागराज जंक्शन से रिंग रेल की समय सारिणी जारी हो गई है, जबकि प्रयाग से चलने वाली रिंग रेल की समय सारिणी इसी सप्ताह जारी होगी।

    पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) ने दो रिंग रेल एक जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक संचालित करेगा। झूंसी से रिंग रेल वाराणसी-गाजीपुर सिटी-छपरा-थावे-सीवान-भटनी तक संचालित होगी। सुबह 9:00 बजे झूंसी से गाड़ी संख्या 05101 की रवानगी होगी रात 9:39 बजे भटनी पहुंच जाएगी। वहां से रात 10:00 बजे चलकर सुबह 4:15 बजे झूंसी पहुंच जाएगी।

    इसी तरह 05102 झूंसी-बनारस-मऊ-भटनी-सीवान-थावे-छपरा-बलिया-गाजीपुरसिटी-वाराणसी सिटी-झूसी रिंग रेल झूंसी से दिन में 2:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 9.00 बजे वापस झूंसी आ जाएगी। 01808 प्रयागराज से ग्वालियर (वाया बांदा) हर शुक्रवार को सुबह 6:45 बजे चलकर शाम 5.10 बजे ग्वालियर पहुंचेगी।

    01805 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से प्रयागराज के लिए (वाया बांदा) हर बुधवार को सुबह नौ बजे चलेगी और शाम 4:55 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी।

    01807 प्रयागराज से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (वाया गोविंदपुरी) हर बुधवार को शाम 5:05 बजे चलकर रात में दो बजे झांसी पहुंचेगी। 01806 ग्वालियर से प्रयागराज (वाया गोविंदपुरी) - हर गुरुवार रात 8:10 बजे चलकर अगली सुबह 6:40 बजे जंक्शन पहंचेगी।