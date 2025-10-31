प्रयागराज में रावेंद्र हत्याकांड का पांचवां आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली के दिन मुंडेरा में दिनदहाड़े रोडवेज के संविदाकर्मी रावेंद्र उर्फ मुन्नू की हत्या के मामले में वांछित चल रहे इनामी आरोपित फैसल उर्फ काले को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।

काले के साथ पुलिस की मुठभेड़ ससुर खदेरी नदी की पुलिया के पास गुरुवार देर रात हुई। पैर में गोली लगने से काले जख्मी हुआ तो पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।