प्रयागराज में रावेंद्र हत्याकांड का पांचवां आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
प्रयागराज में दीपावली के दिन रोडवेज कर्मी रावेंद्र की हत्या के मामले में वांछित इनामी आरोपित फैसल उर्फ काले को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। ससुर खदेरी नदी के पास हुई मुठभेड़ में काले के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली के दिन मुंडेरा में दिनदहाड़े रोडवेज के संविदाकर्मी रावेंद्र उर्फ मुन्नू की हत्या के मामले में वांछित चल रहे इनामी आरोपित फैसल उर्फ काले को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।
काले के साथ पुलिस की मुठभेड़ ससुर खदेरी नदी की पुलिया के पास गुरुवार देर रात हुई। पैर में गोली लगने से काले जख्मी हुआ तो पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
उसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। नीमसराय के रहने वाले रावेंद्र उर्फ मुन्नू की 21 अक्टूबर को मुंडेरा चुंगी पेट्रोल टंकी के पास ईंट-पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन पहले इस मामले के मुख्य आरोपित अली, कामरान को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।