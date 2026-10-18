प्रयागराज की अनोखी रामलीला: एक रावण-दो श्रीराम, एक देते जीवनदान तो दूसरे करते हैं वध

शरद द्विवेदी, प्रयागराज। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम ने विजयादशमी (दशहरा) पर दस सिर वाले दंभी लंकापति रावण का वध करके पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त कराया था। असीम शक्ति, प्रकांड विद्वता और वैभव के बावजूद अपने अहंकार के कारण रावण विनाश के पथ पर अग्रसर हुआ। अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व दशहरा कल यानी मंगलवार को मनाया जाएगा।

सदियों पुरानी परंपरा आज भी कायम रामलीला कमेटियां रावण के विशाल पुतले का दहन प्रभु श्रीराम से करवाएंगी। हर कमेटी रावण का विशाल पुतला बनवाती है। इसके इतर, तीर्थराज प्रयाग में दो रामलीला कमेटियां रावण के एक पुतले का दहन करती हैं। इसके पीछे रावण का महर्षि भरद्वाज का नाती होना है। सदियों पुरानी परंपरा आज भी कायम है।

...श्रीकटरा के श्रीराम युद्ध से पीछे हट जाते हैं विजयादशमी पर श्रीदारागंज रामलीला कमेटी और श्रीकटरा रामलीला कमेटी के प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण राजसी वैभव से अलोपीबाग मैदान पहुंचते हैं। वहां दोनों कमेटियों के श्रीराम और रावण के बीच तीखा संवाद होता है। धनुष-बाण से युद्ध की लीला कराई जाती है। विभीषण जब श्रीराम को रावण की नाभि में अमृत होने की जानकारी देते हैं तो उसके बाद श्रीकटरा के प्रभु श्रीराम युद्ध से पीछे हट जाते हैं।

श्रीदारागंज के श्रीराम रावण का करते हैं वध श्रीदारागंज के श्रीराम अपनी बाण से रावण वध करते हैं। वही, रावण के विशाल पुतले में आगे लगाकर उसका दहन करते हैं। इस परंपरा में श्रीकटरा के श्रीराम शामिल नहीं होते। पुतला दहन के बाद दोनों कमेटियों के प्रभु श्रीराम-लक्ष्मण और समस्त पदाधिकारी ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने मां आलोपशंकरी मंदिर जाकर दर्शन-पूजन करते हैं।