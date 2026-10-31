प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन से बनारस के लिए मेमू रवाना, 1 नवंबर से दैनिक यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रामबाग रेलवे स्टेशन से शनिवार शाम बनारस के लिए मेमू रवाना हुई। पहली नवंबर से यात्रियों को इस ट्रेन का सफर सुलभ हो सकेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नन्द गोपाल गुप्त नन्दी, विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

पूर्वांचल के यात्रियों के लिए अहम मांगें उठाई रामबाग को आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज और पूर्वांचल के रेल यात्रियों के लिए कई अहम मांगें उठाईं। साथ ही सियासी विरोधियों पर कड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दावा किया कि न कांग्रेस आएगी और न ही समाजवादी पार्टी की वापसी होगी।

दुरंतो को प्रतिदिन चलाने की आवश्यकता बताई उप मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री के समक्ष प्रयागराज की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख रेल परियोजनाओं की मांग रखी। उन्होंने मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाकर इसे सप्ताह में दो दिन के बजाय सातों दिन चलाने की आवश्यकता जताई। इसके साथ ही अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस को भी सप्ताह में कम से कम तीन दिन संचालित करने की मांग दोहराई।

ये प्रस्ताव भी केंद्र के समक्ष रखा डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे के तहत प्रयागराज में आने वाले स्टेशनों को एकीकृत कर उत्तर मध्य रेलवे में शामिल करने का प्रस्ताव भी केंद्र के समक्ष रखा, जिससे शहर की रेल व्यवस्था अधिक सुगम हो सके।