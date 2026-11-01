प्रयागराज नकली नोट गिरोह: राजेश यादव के तार पुणे से जुड़े, करोड़ों रुपये का राज खुलेगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बरईपुर रामनगर निवासी राजेश यादव उर्फ बबलू के घर से कराेड़ों रुपये मिलने के बाद जांच एजेंसियों ने हर बिंदु को खंगालना शुरू कर दिया है। पुणे में वहां किस कंपनी में काम करता था? कितने वर्ष तक काम किया? रुपये उसे कहां से मिले? कैसे रकम यहां ले आया? उसके घर में किन-किन लोगों को इसकी जानकारी थी?

ऐसे ही तमाम प्रश्नों के उत्तर को वह खोज रही है। सूत्रों की मानें तो राजेश यादव के तार नकली नोटों की तस्करी करने वाले गैंग से जुड़े होने का भी संदेह है। इसके लिए गहनता से उससे हर जानकारी एकत्र कर जांच एजेंसियों पुणे संपर्क साधने में लगी हैं। अफसरों को पूरी उम्मीद है कि इस पूरे प्रकरण की उलझी गुत्थी पुणे से ही सुलझेगी।

राजेश यादव उर्फ बबलू करीब 12 वर्ष तक पुणे में एक कंपनी में रहा। उसके दो भाई भी यहां काम करने गए, लेकिन दो वर्ष बाद ही घर लौट आए। कुछ करीबी रिश्तेदारों को राजेश ने वहां काम पर रखवाया, लेकिन जल्द ही उन्हें भी यहां से घर जाने को कह दिया। एक-एक कर सभी लौट आए, लेकिन राजेश वहीं डटा रहा। वर्ष 2021 में कंपनी में एक विभाग द्वारा छापेमारी के बाद वह वहां से लौटा तो करोड़पति हो गया था।