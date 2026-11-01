प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल: तीन अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले, कुंवर ज्ञानंजय बने नए DCP ट्रैफिक

डिजिटल डेस्क, प्रयागराज। प्रयागराज कमिश्नरेट में अधिकारियों के कार्य आवंटन में फेरबदल किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, नवागत पुलिस उपायुक्त कुंयवर ज्ञानंजय सिंह को पुलिस उपायुक्त यातायात और यूपी-112 का दायित्व सौंपा गया है।

पूर्व में यातायात, लाइन्स और यूपी-112 का प्रभार संभाल रहे मनीष कुमार शांडिल्य को अब पुलिस उपायुक्त यमुनानगर और लाइन्स की जिम्मेदारी दी गई है।

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वहीं, पुलिस उपायुक्त यमुनानगर के पद पर तैनात रहे विवेक चन्द्र यादव को अब पुलिस उपायुक्त माघ मेला और प्रोटोकॉल का नया प्रभार आवंटित किया गया है।