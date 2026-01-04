युवक की मौत के बाद रास्ताजाम करने पर 105 के खिलाफ एफआइआर, प्रयागराज पुलिस ने की कार्रवाई

Language
    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:36 PM (IST)

    प्रयागराज की घूरपुर पुलिस ने युवक की मौत पर बवाल करने के मामले में 105 लोगों पर एफआइआर दर्ज की है। 

    संसू, जागरण, घूरपुर (प्रयागराज)। यमुनापार में इरादतगंज चौराहे के पास गुरुवार शाम हुए सड़क हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने रास्ताजाम कर दिया था। इससे नेशनल हाईवे-30 पर वाहनों की कतार लग गई थी। इस मामले में एसआइ आशुतोष विक्रम सिंह की तहरीर पर घूरपुर थाने में 105 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। इसमें 15 को नामजद किया गया है, जबकि 90 अज्ञात हैं। पुलिस अज्ञात लोगों को वीडियो फुटेज के माध्यम से चिह्नित करने में जुटी है।

    इरादतगंज चौराहे के पास गुरुवार शाम बस की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई थी। उसकी पहचान दिनेश प्रजापति निवासी ग्राम बगबना थाना घूरपुर के रूप में हुई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को सड़क से हटवा रही थी, उसी समय मृतक के कई रिश्तेदारों समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हाईवे पर रास्ताजाम कर दिया था। दोनों ओर से आने-जाने वाले वाहन जहां-तहां रुक गए थे।

    पुलिस के समझाने पर भी बात नहीं बनी थी और पुलिसकर्मियों से कुछ लोगों ने धक्का-मुक्की भी की थी। इस दौरान कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। जाम में कई एंबुलेंस भी फंसी थीं। अतिरिक्त पुलिस बल के पहुंचने और काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया था।

    शनिवार को उप निरीक्षक आशुतोष विक्रम सिंह ने घूरपुर थाने में तहरीर देते हुए इस पूरे मामले में 15 लोगों को नामजद करते हुए 90 अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही युवक को चपेट में लेने वाली बस व चालक के बारे में भी पुलिस पता लगा रही है।