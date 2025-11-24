साढ़े तीन वर्ष बाद प्रतियोगी छात्र पर हमले की दर्ज हुई रिपोर्ट, न्यायालय के आदेश पर प्रयागराज पुलिस ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में कैंट थाने की पुलिस ने एक प्रतियोगी छात्र पर हमले की रिपोर्ट करीब साढ़े तीन वर्ष बाद दर्ज की है। यह एफआइआर न्यायालय के आदेश पर लिखी गई है। इसमें दो लोगों को नामजद किया गया है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

पुरानी रंजिश में राजापुर में किया था जानलेवा हमला कैंट थानांतर्गत राजापुर निवासी दिनेश चंद्र गौतम ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। उसका आरोप है कि दो अप्रैल 2022 की रात लगभग 10 बजे वह सब्जी लेने के लिए गया था। उसी समय पुरानी रंजिश को लेकर सोनू और उसके रिश्तेदार हरिनाथ यादव ने सरिया और लाठी से जानलेवा हमला कर दिया। वह भागा तो उसे दौड़ाकर पीटा गया।

पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की थी मदद की आवाज लगाने पर लोग दौड़े तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले थे। आरोपितों ने जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया था। उसी समय पुलिस को जानकारी दी थी। तहरीर भी दी गई थी। पुलिस ने बेली अस्पताल ले जाकर इलाज भी करवाया था, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी।

सोनू व हरिनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कैंट पुलिस के रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाने पर उच्चाधिकारियों से भी शिकायत की गई, बावजूद इसके एफआइआर नहीं लिखी गई। थकहार कर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद न्यायालय ने रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। दिनेश चंद्र गौतम ने आदेश की कापी कैंट पुलिस को दी, जिसके बाद सोनू व हरिनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

भाई-बहन, मां समेत कई पर मुकदमा मुट्ठीगंज क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने अपने सगे भाई-बहन, मां समेत अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ मारपीट कर फर्जी तरीके से संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें आठ नामजद व आठ अज्ञात शामिल हैं।

क्या है मामला मुट्ठीगंज थानांतर्गत आर्यनगर की रहने वाली अंजलि मिश्रा ने एसीपी अतरसुइया को तहरीर दी। बताया कि उसकी मां की तरफ से दान विलेख के माध्यम से मुट्ठीगंज स्थित मकान उसे दिया था। नगर निगम के अभिलेखों में उसका नाम दर्ज है। आरोप लगाया है कि इसके बावजूद भाई अमित मिश्रा, मां विमला मिश्रा, बहनें अनीता और अलका व अन्य कई लोग कूटरचित तरीके से उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। 18 अक्टूबर 2024 को उक्त लोगों के साथ ही करीब आठ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर उसका सामान, आभूषण समेत अन्य दस्तावेज छीन लिया। उसे घर से भगा दिया।