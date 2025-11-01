Language
    प्रयागराज में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, गोतस्कर के पैर में लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:00 AM (IST)

    प्रयागराज में पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गोतस्कर पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में गोतस्कर सक्रिय हैं, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें घेर लिया। गोतस्करों द्वारा फायरिंग करने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोतस्कर घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज पुलिस और गोतस्कर के बीच पथरताल नहर के पास मुठभेड़ हो गई। इसमें गोतस्कर के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। इसके खिलाफ प्रदेश के कई जनपदों में आठ मुकदमे दर्ज हैं।

     घायल बदमाश की पहचान तमसील अली के रूप में हुई है। वह रामपुर जिले के केमरी क्षेत्र के ग्राम शहीदाबाद का रहने वाला है। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश पर बस्ती, हरदोई, सुल्तानपुर, उन्नाव, कुशीनगर में मुकदमे दर्ज हैं।

     उसके ऊपर प्रयागराज के थाना कोरांव में भी नौ अक्टूबर को गोकशी का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी की पैरवी के लिए आठ दिन से प्रयागराज में छिपकर रह रहा था।

     