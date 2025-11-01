प्रयागराज में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, गोतस्कर के पैर में लगी गोली

प्रयागराज में पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गोतस्कर पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में गोतस्कर सक्रिय हैं, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें घेर लिया। गोतस्करों द्वारा फायरिंग करने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोतस्कर घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।