प्रयागराज में 29 चौकी प्रभारियों समेत 49 दारोगाओं का तबादला, किसे-कहां का मिला चार्ज देखें यहां

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के 49 दारोगाओं का तबादला किया गया है। इनमें 29 चौकी प्रभारी शामिल हैं। देवेश सिंह परिहार को चौकी प्रभारी चमनगंज, शिवम मिश्रा को नीवा, कपिल द्विवेदी को बहादुरगंज, सूरज प्रकाश को साउथ मलाका, अंशुमान सिंह को रावतपुर, प्रांजुल कनौजिया को जीटीबी नगर, अनुराग वर्मा को सूरजकुंड, दीपक कुमार को सैदपुर चौकी प्रभारी बनाया गया है।

इसी प्रकार विकास सिंह को सुभाष चौराहा, गया प्रसाद पांडेय को ईश्वर शरण, आदित्य प्रताप सिंह को अलोपीबाग, आकाश सेन को हनुमान मंदिर, जयराम सरोज को मीरापुर, अरिवंद कुमार को सालिटेयर वैली, विजय प्रकाश को अल्लापुर, शेषनाथ वर्मा को लूकरगंज, पंकज कुमार को मालवीय नगर, सुशील कुमार को मेंहदौरी, राजेश सिंह को नवीन सब्जी मंडी, अंकित कुमार को कल्याणी देवी चौकी प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है।