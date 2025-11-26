Prayagraj News: चलती बाइक से गिरकर महिला की मौत, शादी वाले घर में पसरा मातम



संवाद सूत्र, भीरपुर। करछना थाना क्षेत्र की नहर कोठी के पास चलती बाइक में महिला का पैर टकराने से गिरकर कर हुई मौत। जानकारी के मुताबिक, नैनी कोतवाली थाना क्षेत्र के चकदाउद नगर निवासी रेखा शुक्ला पत्नी राजेंद्र शुक्ला रायपुर छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं। वहीं पर पति राजेंद्र शुक्ला एक प्राइवेट कंपनी में गाड़ी चलाने का काम करते हैं। बुधवार सुबह क्षेत्र के कुलमई गांव में रिश्तेदारी में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वह रायपुर छत्तीसगढ़ से आ रही थी।

छिवकी रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें रिसीव करने जीजा अंकित पांडेय गए हुए थे। जहां से महिला को रिसीव करने के बाद बाइक पर दो बैग व अन्य सामान के साथ पीछे बैठकर आ रहे थे। उसी दरमियान क्षेत्र के नहर कोठी के पास मार्ग से गुजर रहा दूसरा बाइक में महिला का पैर टकरा गया। इसके बाद वह चलती बाइक से नीचे गिर गई और सिर में गंभीर चोटे आ गई।

सूचना होने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना लाया गया। जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर स्वजनों के साथ शादी वाले घरवालों को हुई तो मातम पसर गया।