Prayagraj News: रेलवे लाइन पर अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, शव के पास ही पड़ी मिली शराब की बोतल
प्रयागराज में रेलवे लाइन पर एक अज्ञात युवक का शव मिला है। शव के पास शराब की बोतल मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। मामले की जांच जारी है।
संवाद सूत्र, जागरण (प्रयागराज)। करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचदेवरा गांव के पास मंगलवार की देर रात रेलवे पटरी पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने शव देखकर तुरंत करछना पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस का कहना है कि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक के शव के पास शराब की बोतल भी मिली है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक शराब के नशे में पटरी पार करते समय हादसे का शिकार हुआ होगा।
वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि शराब की दुकान के आसपास आए दिन अराजक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। हल्का पुलिस की उदासीनता के कारण वहां अक्सर आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। थाना प्रभारी अनूप सरोज ने बताया कि शव की पहचान कराने के लिए संबंधित थानों में सूचना दे दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।