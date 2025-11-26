Prayagraj News: रेलवे लाइन पर अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, शव के पास ही पड़ी मिली शराब की बोतल 

संवाद सूत्र, जागरण (प्रयागराज)। करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचदेवरा गांव के पास मंगलवार की देर रात रेलवे पटरी पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने शव देखकर तुरंत करछना पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस का कहना है कि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक के शव के पास शराब की बोतल भी मिली है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक शराब के नशे में पटरी पार करते समय हादसे का शिकार हुआ होगा।