    'पीएम मोदी के लिए वो प्रथम, राष्ट्र दूसरे नंबर पर', राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता ने किसका नाम लेकर केंद्र को घेरा?

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:17 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा RSS के शताब्दी वर्ष पर सिक्का जारी करने पर राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मोदी राष्ट्र प्रथम की भावना से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे हमेशा स्वयं को पहले रखते हैं। तिवारी ने भाजपा पर वरिष्ठ नेताओं को 75 वर्ष की आयु के बाद किनारे करने का आरोप लगाया।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में सिक्का जारी किया। बोले, संघ राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करता है। इस पर राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता नेता प्रमोद तिवारी ने चुटकी ली।

    कहा कि अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री मोदी संघ की नीतियों पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जहां जाते हैं वहां स्वयं को प्रथम और राष्ट्र को दूसरे नंबर पर रखते हैं। संघ ने कहा था कि 75 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर होना चाहिए।

    इसको आधार बनाकर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डा. मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र जैसे तमाम नेताओं को किनारे कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री खुद 75 वर्ष के हो गए, लेकिन पद नहीं छोड़ रहे हैं।

    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने बुधवार को अपने निवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के 26/11 मुंबई हमले पर दिए बयान को तोड़-मरोड़ का पेश किया है।

    कहा कि मुंबई के 26/11 हमले में 10 आतंकवादी आए थे। उसमें नौ मार दिए गए। एक को फांसी हुई। आरोप लगाया है कि सभी आतंकवादी गुजरात से आए थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी थे।

    मुंबई में आतंकी हमले के बाद तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल को पद से हटा दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कांग्रेस ने बदल दिया था, लेकिन जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी निर्दोष लोगों को मारकर आसानी से लौट गए। क्या भाजपा में गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेने का साहस है?

    वहीं, जीएसटी की दरें घटाने के बाद रसोई गैस के दाम बढ़ाने पर कहा कि मोदी सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। आठ वर्ष पहले भाजपा सरकार ने जीएसटी की दरें बढ़ाई उसके बाद उसे कम करके झूठा श्रेय लेने की कोशिश किया। प्रधानमंत्री अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई है।

    बरेली हिंसा का जायजा लेने मौके पर जा रहे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को रोकने की निंदा की। वहीं, जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हुए हमले पर प्रदेश सरकार की कानून-व्यवस्था को ध्वस्त बताया।