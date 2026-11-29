जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और शिक्षा शत-प्रतिशत मिल जाए यह भी संभव नहीं। इसके उदाहरण हैं प्रख्यात न्यूरो सर्जन डॉ. प्रकाश खेतान। 53 साल की अवस्था में इन्होंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) में न केवल प्रतिभाग किया बल्कि परिणाम में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 37,628 पाकर इतिहास भी रच दिया।

मरीजों की व्यस्तता में से निकाला समय डॉ. खेतान ने यह उपलब्धि उन परिस्थितियों में पाई जब उन पर सुबह से शाम तक सैकड़ों मरीजों के इलाज का दबाव रहता है। दूसरे अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी समय निकालना पड़ता है। न्यूरो सर्जन डॉ. प्रकाश खेतान ने क्लैट की उच्च प्रतिस्पर्धी परीक्षा में प्रतिभाग कर शिक्षा ग्रहण करने के प्रति अपने जिद्दी स्वभाव का परिचय भी दिया।

वर्ष 2023 में बेटी संग नीट यूजी परीक्षा दी थी ऐसा पहली बार नहीं जब उन्होंने इस अवस्था में कोई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा दी हो, इससे पहले भी वर्ष 2023 में उन्होंने बेटी मिताली का हौसला बढ़ाने के लिए उसके साथ नीट यूजी परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा में शामिल भी हुए थे। बेटी को 90 प्रतिशत तो डॉ. खेतान को उसमें 89 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे।

युवा पढ़ाई और प्रतियोगिता से दूर न भागें: डॉ. खेतान डॉ. प्रकाश कहते हैं कि चिकित्सा कार्यों में ज्यादातर समय बीत जाता है लेकिन परीक्षाओं में शामिल होने के पीछे उद्देश्य है कि युवा पढ़ाई और प्रतियोगिता से दूर न भागें। यह केवल प्रेरणा स्वरूप है। कहा कि बेटी का हौसला भी इसी तरह से बढ़ाया था।