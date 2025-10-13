संत प्रेमानंद के लिए मुस्लिम युवक ने मदीना में मांगी दुआ, मिली धमकी, वीडियो में बयां किया दर्द
प्रयागराज के सूफियान इलाहाबादी ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मदीना में दुआ मांगी। सूफियान, जो प्रेमानंद महाराज के विचारों से प्रभावित हैं, ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगीं। सूफियान ने कहा कि महाराज जी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं और उन्होंने प्रेमानंद महाराज को सच्चा व्यक्ति बताया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। लंबे समय से बीमार चल रहे वृंदावन के प्रख्यात संत प्रेमानंद के लिए मदीना में दुआ मांगी गई ताकि वह जल्द स्वस्थ होकर पहले की तरह प्रवचन करें। यह दुआ प्रयागराज के मुस्लिम युवक ने पूरे भाव से मांगी। अब उसे धमकी मिल रही है, लेकिन वह अपने भाव पर कायम हैं।
प्रयागराज के प्रतापपुर निवासी है दुआ मांगने वाला युवक
मूलत: प्रयागराज के प्रतापपुर के निवासी सूफियान इलाहाबादी सऊदी अरब के मदीना शहर में रहकर एक कंपनी में काम करते हैं। वह प्रेमांनद महाराज के विचारों से अत्यंत प्रभावित हैं। अक्सर उनका प्रवचन सुनते हैं। इंटरनेट मीडिया से उन्हें प्रेमानंद के बीमार होने की जानकारी मिली तो मदीना में दुआ मांगी। उन्होंने मोबाइल में प्रेमानंद की फोटो लगाकर दुआ मांगी।
प्रेमानंद की सूफियान ने जमकर की तारीफ
सूफियान ने कहा, प्रेमानंद महाराज हिंदुस्तान के बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सेहत दें। हम प्रयागराज शहर से जहां गंगा-यमुनी तहजीब बहती है। चंदन और टोपी से लोगों की पहचान नहीं होनी चाहिए। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, सिर्फ अच्छा इंसान होना चाहिए। उन्होंने यह वीडियो अपने एक्स व इंट्राग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया तो उन्हें धमकी मिलने लगी। अपशब्द का प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन सूफियान ने वीडियो नहीं हटाया।
महाराज जी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं
बोले, महाराज जी के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मैं प्रेमानंद महाराज का वीडियो देखता रहता हूं। वो सच्चे व्यक्ति हैं, हमेशा भलाई की बात करते हैं। उनमें कोई आडंबर नहीं है, उनके जैसा हर व्यक्ति होना चाहिए।
उम्मीद है वे जल्द स्वस्थ हो जाएंगे
सूफियान ने कहा कि मैंने देखा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है तो हरम शरीफ में जियारत करने गया था। मैंने सोचा कि मैं तो ऐसी जगह पर हूं, यहां उनके लिए दुआ कर सकता हूं। मैंने भी रोजे रसूल से प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ की। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द स्वस्थ हो जाएंगे।
