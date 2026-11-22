जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में स्थित एक मस्जिद के भीतर घिनौती करतूत की घटना सामने आई है। रसूलाबाद स्थित मस्जिद में तालीम लेने गए एक किशोर से पेश इमाम ने कई दिनों तक कुकर्म किया। विरोध पर किशोर को लगातार डराया-धमकाया जाता रहा।

किसी तरह पीड़ित ने घटना की जानकारी अपनी अम्मी को दी। तब वह चौंक गई और फिर थाने पहुंचकर पेश इमाम जाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। शिवकुटी पुलिस ने रविवार को आरोपित पेश इमाम को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इससे पहले अतरसुइया क्षेत्र की मस्जिद में भी इसी तरह की घटना हुई थी।

बताया गया है कि शिवकुटी थाना क्षेत्र के रसूलाबाद इलाके में रहने वाला एक शख्स सैलून की दुकान चलाता है। उसका 14 वर्षीय बेटा पास में ही स्थित एक मस्जिद उर्दू-अरबी सीखने जाता था। इसके साथ ही वह पेश इमाम से नमाज पढ़ने, अल्लाह के बताए वसूलों के बारे में जानता-समझाता था।

आरोप है कि पेश इमाम जाहिद ने कुछ दिनों तक किशोर को तालीम दी, लेकिन फिर उसकी नीयत बदल गई। मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला पेश इमाम किशोर के साथ कुकर्म करने लगा। विरोध पर उसे डराया और धमकाया गया। इससे परेशान किशोर कई दिन तक खामोश रहकर शारीरिक यातना सहता रहा, लेकिन जब सहन नहीं हुआ तो अपनी अम्मी को सारी बात बयां कर दी।