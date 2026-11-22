जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हंगामा, तोड़फोड़ और बखेड़ा करने वाले अज्ञात वकीलों के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार इंद्रकांत शुक्ला की तहरीर पर कैंट पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कुछ वकीलों ने हंगामा और तोड़फोड़ किया था एफआईआर में 28 अक्टूबर 2026 को कोर्ट रूम संख्या 49 में हुई हिंसा, मारपीट और तोड़फोड़ का उल्लेख करते हुए अज्ञात वकीलों पर इसका आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की पीठ (कोर्ट नंबर 49) की कार्यवाही के दौरान और कोर्ट उठने के बाद कुछ वकीलों ने हंगामा और तोड़फोड़ किया था।

राज्य सरकार के अधिवक्ताओं व कोर्ट कर्मियों से मारपीट तहरीर में राज्य सरकार के अधिवक्ताओं (अपर महाधिवक्ता-प्रथम परितोष कुमार मालवीय सहित), कोर्ट कर्मचारियों (बेंच सेक्रेटरी व चपरासी) और सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट करने का उल्लेख है। इसके अलावा कुर्सियां हटाने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने, आपराधिक साजिश रचने, हिंसा के लिए उकसाने और अदालत परिसर में बर्बरता करने के आरोप लगाए गए हैं।