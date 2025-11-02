Language
    प्रयागराज में कबड्डी, वालीबाल, कुश्ती व बैडमिंटन में दमखम दिखाएंगे गांवों के खिलाड़ी, आनलाइन कराएं आवेदन

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:53 PM (IST)

    प्रयागराज में ग्रामीण खिलाड़ियों को विधायक खेल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कबड्डी, वालीबाल, कुश्ती और बैडमिंटन में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आयोजित, इस प्रतियोगिता के लिए दो स्थानों पर तारीखें तय हो चुकी हैं और लगभग दो हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। खिलाड़ी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

    प्रयागराज में विधायक खेल प्रतिस्पर्धा में गांवों के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों को जल्द अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। विधायक खेल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उन्हें मंच प्रदान करेगा। इसके लिए तैयारियां जोरों से चल रहीं हैं। दो जगह आयोजनों की तारीख तय चुकी है। लगभग दो हजार खिलाड़ियों के आवेदन भी आ चुके हैं।

    युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग का आयोजन 

    युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से हर साल ग्रामीण खेल लीग का आयोजन किया जाता था। इसमें पहले ब्लाक स्तरीय और फिर जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं होती थीं। अब विधानसभा स्तर पर विधायक व लोकसभा स्तर पर सांसद खेल प्रतिस्पर्धा होगी।

    ये प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी

    विधानसभावार आयोजन युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग कराएगा। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी गुलशन शर्मा ने बताया कि इसमें एथलेटिक्स, वालीबाल, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन, जूडो, भारोत्तोलन और फुटबाल प्रतियोगिताएं होंगी।

    कहां, कब होंगी प्रतियोगिताएं 

    सात नवंबर से इनकी शुरुआत होगी। अब तक लगभग दो हजार खिलाड़ियों के आवेदन में आ चुके हैं। सात और आठ नवंबर को करछना के मदन मोहन मालवीय इंटर कालेज और इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आयोजन होंगे।

    प्रतिभाग करने के लिए आनलाइन आवेदन

    विधायक खेल प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग करने के लिए खिलाड़ी विभाग की वेबसाइट https://www.yuvasathi.in/sports-registration पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता के दिन तक यह आवेदन होंगे। आयोजन स्थल पर भी आवेदन किए जा सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर व्यायाम प्रशिक्षक के मोबाइल नंबर 9161838423 पर खिलाड़ी संपर्क कर सकते हैं।

