प्रयागराज में कबड्डी, वालीबाल, कुश्ती व बैडमिंटन में दमखम दिखाएंगे गांवों के खिलाड़ी, आनलाइन कराएं आवेदन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों को जल्द अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। विधायक खेल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उन्हें मंच प्रदान करेगा। इसके लिए तैयारियां जोरों से चल रहीं हैं। दो जगह आयोजनों की तारीख तय चुकी है। लगभग दो हजार खिलाड़ियों के आवेदन भी आ चुके हैं।

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग का आयोजन युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से हर साल ग्रामीण खेल लीग का आयोजन किया जाता था। इसमें पहले ब्लाक स्तरीय और फिर जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं होती थीं। अब विधानसभा स्तर पर विधायक व लोकसभा स्तर पर सांसद खेल प्रतिस्पर्धा होगी।

ये प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी विधानसभावार आयोजन युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग कराएगा। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी गुलशन शर्मा ने बताया कि इसमें एथलेटिक्स, वालीबाल, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन, जूडो, भारोत्तोलन और फुटबाल प्रतियोगिताएं होंगी। कहां, कब होंगी प्रतियोगिताएं सात नवंबर से इनकी शुरुआत होगी। अब तक लगभग दो हजार खिलाड़ियों के आवेदन में आ चुके हैं। सात और आठ नवंबर को करछना के मदन मोहन मालवीय इंटर कालेज और इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आयोजन होंगे।