प्रयागराज मेट्रो: झूंसी और छिवकी में 14-14 हेक्टेयर में बनेगा वर्कशॉप, परेड मैदान में बनेगा मुख्य स्टेशन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्मार्ट सिटी प्रयागराज में मेट्रो संचालन को साकार रूप देने की कवायद तेज हो गई है। मेट्रो के रूट निर्धारण के बाद अब उसकी रिपेयरिंग को लेकर भी कार्य योजना बनने लगी है। परेड मैदान में जहां मेट्रो का मुख्य स्टेशन बनेगा, वहीं इनकी मरम्मत के लिए छिवकी और झूंसी में वर्कशाप का निर्माण किया जाएगा।

पीडीए ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा अलग-अलग दो स्थानों पर 28 हेक्टेयर से अधिक में वर्कशाप का निर्माण किया जाएगा। अलग-अलग दो स्थानों झूंसी और छिवकी में 14-14 हेक्टेयर में वर्कशाप बनेगा। इसमें 14 हेक्टेयर से अधिक जमीन सेना से ली जाएगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की ओर से सेना को जमीन के बदले जमीन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेज दिया गया है।

70 किमी का होगा मेट्रो रूट संगम नगरी में लगभग 70 किलोमीटर की दूरी में मेट्रो का रूट बनाया जाएगा। इसके लिए 12000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। बमरौली से सिटी लेक झूंसी तक और शांतिपुरम से छिवकी तक मेट्रो का ट्रैक बनाया जाएगा। दोनों रूटों को जोड़ने वाला मुख्य स्टेशन परेड मैदान में तैयार किया जाएगा।