प्रयागराज में 70 KM के दायरे में दौड़ेगी मेट्रो, बनेंगे 45 स्टेशन; ट्रैक तैयार करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर बदलने की तैयारी तेज हो गई है। शहर में लाइट मेट्रो संचालन के लिए लगभग 70 किलोमीटर लंबा नेटवर्क विकसित करने की योजना है। इसके तहत दो रूटों पर मेट्रो दौड़ेगी और करीब 45 स्टेशन बनाए जाएंगे।

प्रमुख इलाकों की बेहतर होगी कनेक्टिविटी खास बात यह है कि लगभग 35 किलोमीटर तक लाइट मेट्रो का ट्रैक सैन्य क्षेत्र से होकर गुजरेगा। परेड मैदान में इसका मुख्य स्टेशन प्रस्तावित है। इस नेटवर्क से एयरपोर्ट, संगम क्षेत्र, झूंसी, नैनी और शहर के अन्य प्रमुख इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।

45 स्टेशन बनेंगे पहले स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रयागराज में लाइट मेट्रो चलाने की योजना बनाई गई थी। उस समय करीब 44 किलोमीटर के दायरे में संचालन और 39 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव था। लगातार बढ़ती आबादी और ट्रैफिक को देखते हुए अब लाइट मेट्रो के स्थान पर मेट्रो संचालन की योजना तैयार होने से नेटवर्क का दायरा बढ़ाया गया है। ऐसे में अब 45 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा।

मेट्रो संचालन के दो कॉरिडोर प्रस्तावित यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मेट्रो का संचालन दो कॉरिडोर में प्रस्तावित है। पहला रूट बमरौली से सिटी लेन झूंसी तक और दूसरा शांतिपुरम से छिवकी तक होगा। इन रूटों में सुलेमसराय, बमरौली, एयरपोर्ट क्षेत्र, परेड मैदान और छिवकी सहित कई प्रमुख इलाके शामिल होंगे। सैन्य क्षेत्र से होकर गुजरने वाले हिस्से के लिए भी योजना बनाई जा रही है।

अगले वित्तीय वर्ष में ट्रैक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी पीडीए उपाध्यक्ष ऋषिराज ने बताया कि नए रूट पर ट्रैक निर्माण की संभावनाओं को लेकर सर्वे हो गया है। पहले से निर्धारित दूरी भी बढ़ाई जाएगी। सब कुछ सही रहा तो अगले वित्तीय वर्ष से ट्रैक तैयार करने की प्रक्रिया शुय हो जाएगी।