जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। अब मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली एक एमबीबीएस छात्रा से छेड़छाड़ करने और विरोध पर उसकी पिटाई की गई। घटना से परेशान छात्रा ने जार्जटाउन थाने में विवेक सिंह पुत्र योगेन्द्र बहादुर सिंह निवासी गिर्डकोट, बरोत थाना हण्डिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

17 अक्टूबर की घटना पीड़ित छात्रा प्रतापगढ़ जिला के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वह वर्तमान समय में मेडिकल कालेज मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में MBBS का कोर्स कर रही है। छात्रा का कहना है कि उसकी छोटी बहन की एक सहेली है। सहेली का भाई विवेक है। 17 अक्टूबर 2026 विवेक उसके पास छोटी बहन को छोड़ने आया था।