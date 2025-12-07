Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में 39 दूल्हों की घोड़ों पर निकली एक साथ बरात, सड़क पर थिरके बराती, देखने वाले रह गए दंग

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:55 PM (IST)

    प्रयागराज में साहू एकता मंच ने केपी कालेज में सामूहिक विवाह का आयोजन किया, जिसमें 39 दूल्हों की बारात आकर्षण का केंद्र रही। सिविल लाइंस से केपी कॉलेज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज के केपी कालेज में साहू एकता मंच की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह में नवविवाहित जोड़े। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जीवन साथी के पास पहुंचने की दूल्हाें में बेचैनी, बैंड बाजा संग सड़क पर थिरकते बराती। हर व्यक्ति उल्लासित। बैंड बाजा पार्टियों की ओर से 'आज मेरे यार की शादी है', 'आए हम बारात बारात ले के जाएं तुझे भी...', 'मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना' आदि गीतों पर जमकर लोग थिरके। सड़क पर जब एक-दो नहीं बल्कि 39 दूल्हों को जाते हुए लोगों ने देखा तो मेडिकल चौराहा पर ट्रैफिक भी जहां की तहां ठहरी रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनूठी बरात आकर्षण का केंद्र रही

    मौका था साहू एकता मंच के सामूहिक विवाह का। सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर से केपी कालेज तक निकली बरात ने लोगों को आकर्षित किया। मंच ने केपी कालेज में सामूहिक विवाह का रविवार को 15वां आयोजन था। सुधा गुप्ता, शोभा गुप्ता, डॉ. नीता साहू ने सभी दूल्हाें को अक्षत तिलक लगाकर बधाई दी। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद साहू ने दूल्हों को आशीर्वाद दिया।   

    पहले दिया पौधा फिर हुआ जयमाल

    आयोजक मंडल ने मंच पर प्रत्येक जोड़े को पौधे दिए ताकि वे इसे अपने घरों में लगाएं। इसके बाद जयमाल की रस्म हुई तो वर-वधू के द्वारा एक दूसरे को माला पहनाते ही उपस्थित सैकड़ों लोगों ने पुष्पवर्षा की। 

    पुरोहितों ने पढ़े मंत्र, जोड़ों ने लिए सात फेरे

    मंडप में सभी 39 जोड़ों ने वैदिक रीति रिवाज निभाते हुए अग्नि के सात फेरे लिए। पुरोहित मंत्र पढ़ते रहे। सभी जोड़ों को साहू एकता मंच ने गृहस्थी के जरूरी सामान उपहार स्वरूप दिए। 

    इनकी रही उपस्थिति

    समारोह में एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, विधायक सिंगरौली रामनिवास साहू, पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता, साहू एकता मंच के महासचिव शंकरलाल साहू, डा. वीके कश्यप, संरक्षक राम लखन गुप्ता, पवन गुप्ता, डा. वी एन गुप्ता, मंच के मीडिया प्रभारी छेदी लाल साहू आदि उपस्थित रहे। संचालन संस्था के उपाध्यक्ष अजय कुमार साहू व शंकरलाल साहू ने संयुक्त रूप से किया।