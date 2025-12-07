प्रयागराज में 39 दूल्हों की घोड़ों पर निकली एक साथ बरात, सड़क पर थिरके बराती, देखने वाले रह गए दंग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जीवन साथी के पास पहुंचने की दूल्हाें में बेचैनी, बैंड बाजा संग सड़क पर थिरकते बराती। हर व्यक्ति उल्लासित। बैंड बाजा पार्टियों की ओर से 'आज मेरे यार की शादी है', 'आए हम बारात बारात ले के जाएं तुझे भी...', 'मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना' आदि गीतों पर जमकर लोग थिरके। सड़क पर जब एक-दो नहीं बल्कि 39 दूल्हों को जाते हुए लोगों ने देखा तो मेडिकल चौराहा पर ट्रैफिक भी जहां की तहां ठहरी रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनूठी बरात आकर्षण का केंद्र रही मौका था साहू एकता मंच के सामूहिक विवाह का। सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर से केपी कालेज तक निकली बरात ने लोगों को आकर्षित किया। मंच ने केपी कालेज में सामूहिक विवाह का रविवार को 15वां आयोजन था। सुधा गुप्ता, शोभा गुप्ता, डॉ. नीता साहू ने सभी दूल्हाें को अक्षत तिलक लगाकर बधाई दी। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद साहू ने दूल्हों को आशीर्वाद दिया।

पहले दिया पौधा फिर हुआ जयमाल आयोजक मंडल ने मंच पर प्रत्येक जोड़े को पौधे दिए ताकि वे इसे अपने घरों में लगाएं। इसके बाद जयमाल की रस्म हुई तो वर-वधू के द्वारा एक दूसरे को माला पहनाते ही उपस्थित सैकड़ों लोगों ने पुष्पवर्षा की।

पुरोहितों ने पढ़े मंत्र, जोड़ों ने लिए सात फेरे मंडप में सभी 39 जोड़ों ने वैदिक रीति रिवाज निभाते हुए अग्नि के सात फेरे लिए। पुरोहित मंत्र पढ़ते रहे। सभी जोड़ों को साहू एकता मंच ने गृहस्थी के जरूरी सामान उपहार स्वरूप दिए।