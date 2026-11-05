प्रयागराज मंडल में 2000 स्कूल-कॉलेजों ने OBC छात्रवृत्ति के 4798 आवेदन किए निरस्त, 70% एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एक ही श्रेणी के कोर्स पर छात्रवृत्ति के लिए सिर्फ एक ही बार आवेदन होता है। उदाहरण के लिए किसी छात्र ने बीएससी के प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए फार्म भरा। दूसरे साल उसने बीए में प्रवेश ले लिया और छात्रवृत्ति का आवेदन कर दिया। ऐसे उसका आवेदन निरस्त ही होगा, भले ही उसे पहले साल छात्रवृत्ति मिली हो या नहीं।

प्रयागराज मंडल में ये हैं चार जिले प्रयागराज मंडल के चारों जनपदों में छात्रवृत्ति के लिए आए पिछड़ा वर्ग के 4798 आवेदन कॉलेजों ने निरस्त कर दिए। इनमें से 70 प्रतिशत आवेदन निरस्त होने के पीछे यही कारण रहा। मंडल के प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी और फतेहपुर जनपद में करीब दो हजार विद्यालय, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान हैं।

छात्रवृत्ति आवेदन लेने की प्रक्रिया 13 नवंबर तक अगस्त से शुरू हुई छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया 13 नवंबर तक चलनी है। 15 नवंबर तक शैक्षिक संस्थानों को इन्हें अग्रसारित करना है। चारों जनपदों में पिछड़ा वर्ग में प्री मैट्रिक (कक्षा- नौ और 10) के 94280 विद्यार्थियों फार्म भरे हैं।

प्री मैट्रिक के 1918, पोस्ट के 2871 आवेदन निरस्त पोस्ट मैट्रिक (कक्षा 11 व 12 और उससे ऊपर की कक्षा) के 2,31,102 आवेदन आए हैं। प्री मैट्रिक के 91926 और पोस्ट मैट्रिक के 2,24,630 के आवेदन शैक्षिक संस्थानों ने अग्रसारित किए हैं। प्री मैट्रिक के 1918 और पोस्ट मैट्रिक के 2871 आवेदन शैक्षिक संस्थाओं ने निरस्त कर दिए। आवेदन निरस्त होने के पीछे सिर्फ एक ही श्रेणी (सेम लेबल) के कोर्स की वजह नहीं बने, बल्कि कम उपस्थिति भी इसका कारण थी।