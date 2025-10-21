प्रयागराज में दिनदहाड़े युवक की ईंट-पत्थर मारकर हत्या, घटना से नाराज भीड़ ने किया हंगामा और तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बेख़ौफ़ युवकों ने दिनदहाड़े ४० वर्षीय रवींद्र पासी की ईंट पत्थर मारकर हत्या कर दी। घटना से नाराज घरवालों और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों में भी तोडफ़ोड़ की। आरोपित पक्ष दूसरे समुदाय के हैं, जिसकी वजह से तनाव व्याप्त है। पुलिस गुस्साए घरवालों को समझाने में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया है कि धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीम सराय मुंडेरा निवासी रवीन्द्र कुमार सोमवार दोपहर मुंडेरा चुंगी पेट्रोल पंप के पास किसी काम से गया था। तभी वहां दूसरे समुदाय के कई युवक आ गए जिनसे पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। झगड़ा बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई और पथराव हो गया। तभी रवीन्द्र पर ईंट पत्थर से हमला किया गया।