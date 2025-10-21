प्रयागराज में दिनदहाड़े युवक की ईंट-पत्थर मारकर हत्या, घटना से नाराज भीड़ ने किया हंगामा और तोड़फोड़
प्रयागराज में दिनदहाड़े रवींद्र पासी नामक एक व्यक्ति की ईंट-पत्थर से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना से नाराज़ परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आरोप है कि हमलावर दूसरे समुदाय के थे, जिसके चलते तनाव व्याप्त है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बेख़ौफ़ युवकों ने दिनदहाड़े ४० वर्षीय रवींद्र पासी की ईंट पत्थर मारकर हत्या कर दी। घटना से नाराज घरवालों और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों में भी तोडफ़ोड़ की। आरोपित पक्ष दूसरे समुदाय के हैं, जिसकी वजह से तनाव व्याप्त है। पुलिस गुस्साए घरवालों को समझाने में जुटी है।
बताया गया है कि धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीम सराय मुंडेरा निवासी रवीन्द्र कुमार सोमवार दोपहर मुंडेरा चुंगी पेट्रोल पंप के पास किसी काम से गया था। तभी वहां दूसरे समुदाय के कई युवक आ गए जिनसे पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। झगड़ा बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई और पथराव हो गया। तभी रवीन्द्र पर ईंट पत्थर से हमला किया गया।
जख्मी होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहा इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे परिवार में ग़म और गुस्सा छा गया। मंगलवार को नाराज घरवालों ने शव को जीती रोड पर रखकर जाम लगा दिया। वाहनों में तोड़फोड़ की। ईंट पत्थर से हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आया है। इंस्पेक्टर धूमनगंज अमरनाथ राय का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है।
