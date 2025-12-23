Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फंदे से लटककर युवक ने दी जान, जांच में जुटी पुलिस, नहीं मिला सुसाइड नोट

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:17 PM (IST)

    प्रयागराज में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस घटना के कारणों क ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बादशाही मंडी में रहने वाले 40 वर्षीय विवेक मिश्रा उर्फ कुलदीप ने सोमवार देर रात अपने कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। कोतवाली पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला।

    घरवाले भी कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सके। पुलिस का कहना है कि अभी तक की जांच में घरेलू कलह की वजह से घटना होने की बात सामने आई है।

    विवेक मिश्रा कुछ साल पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी पत्नी बेटी को लेकर नासिक में रहती है। विवेक अक्सर पत्नी से मिलने नासिक जाते थे। इधर काफी समय से वह पत्नी और बेटी से मिलने नहीं जा पा रहे थे। सोमवार रात विवेक कहीं से आए और सीधे अपने कमरे में चले गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार सुबह काफी देर तक जब वह कमरे से नहीं निकले तो घर वालों ने आवाज लगाई, लेकिन कोई आहट नहीं मिली। स्वजन कमरे में पहुंचे तो दरवाजा भीतर से बंद था। खिड़की से भीतर देखने पर सभी हतप्रभ रह गए। कमरे में विवेक की लाश फंदे से लटक रही थी।

    आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। खबर पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर संजय कुमार राय का कहना है कि अभी तक की जांच में घरेलू कलह के कारण घटना होने की बात सामने आई है। हालांकि अभी जांच पड़ताल की जा रही है।