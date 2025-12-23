फंदे से लटककर युवक ने दी जान, जांच में जुटी पुलिस, नहीं मिला सुसाइड नोट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बादशाही मंडी में रहने वाले 40 वर्षीय विवेक मिश्रा उर्फ कुलदीप ने सोमवार देर रात अपने कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। कोतवाली पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला।

घरवाले भी कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सके। पुलिस का कहना है कि अभी तक की जांच में घरेलू कलह की वजह से घटना होने की बात सामने आई है।

विवेक मिश्रा कुछ साल पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी पत्नी बेटी को लेकर नासिक में रहती है। विवेक अक्सर पत्नी से मिलने नासिक जाते थे। इधर काफी समय से वह पत्नी और बेटी से मिलने नहीं जा पा रहे थे। सोमवार रात विवेक कहीं से आए और सीधे अपने कमरे में चले गए।