जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका भी अहम रहती है। लाखों श्रद्धालुओं की सेहत का यह महकमा खयाल रखता है। आने वाले माघ मेला के लिए विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग 125 चिकित्सक और 250 पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती करेगा। दो अस्पताल, 10 फर्स्ट एड पोस्ट और दो उच्चीकृत फर्स्ट एड पोस्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा 50 एंबुलेंस व दो रिवर एंबुलेंस भी लगाई जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले सालों की तरह इस बार भी माघ मेला में 20-20 बेड के दो अस्पताल बनाए जाएंगे। इनमें एक अस्पताल काली रोड में सेक्टर दो के पास तो दूसरा अस्पताल सेक्टर पांच में तुलसी मार्ग के पास बनेगा। अस्पतालों में स्त्री एवं प्रसूति, फिजीशियन, बाल रोग विशेषज्ञ और दंत रोग विशेषज्ञ सहित 20-20 चिकित्सकों की तैनाती होगी। इसके अलावा फार्मासिस्ट, वार्ड ब्वाय व अन्य कर्मचारियों की तैनाती होगी। इन अस्पतालों में एक्स-रे, पैथालाजी की जांच और प्रसव की सुविधाएं मिलेंगी।

ओपीडी में चिकित्सीय सलाह के साथ गंभीर रोगियों को भर्ती करके भी इलाज किया जाएगा। इसके अलावा विभाग की ओर से माघ मेले में फर्स्ट एड पोस्ट भी बनाए जाते हैं। एक-एक बेड के इन फर्स्ट एड पोस्ट में तीन-तीन डाक्टरों की तैनाती होती थी। इसके अलावा तीन फार्मासिस्ट व तीन वार्ड ब्वाय तैनात किए जाते थे।