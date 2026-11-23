माघ मेला में श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, दो अस्पताल बनेंगे; 50 एंबुलेंस व River Ambulance भी रहेंगी
स्वास्थ्य विभाग माघ मेला के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी कर रहा है, जिसमें दो अस्पताल, 125 डॉक्टर और 50 एंबुलेंस शामिल हैं। श्रद्धालुओं को तत्काल और बेहतर चिकित्सा सहायता मिलेगी।
HighLights
प्रयागराज माघ मेला में दो अपग्रेडेड फर्स्ट एड पोस्ट की भी व्यवस्था रहेगी
स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारियां, खींचा जा रहा व्यवस्थाओं का खाका
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका भी अहम रहती है। लाखों श्रद्धालुओं की सेहत का यह महकमा खयाल रखता है। आने वाले माघ मेला के लिए विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग 125 चिकित्सक और 250 पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती करेगा। दो अस्पताल, 10 फर्स्ट एड पोस्ट और दो उच्चीकृत फर्स्ट एड पोस्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा 50 एंबुलेंस व दो रिवर एंबुलेंस भी लगाई जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले सालों की तरह इस बार भी माघ मेला में 20-20 बेड के दो अस्पताल बनाए जाएंगे। इनमें एक अस्पताल काली रोड में सेक्टर दो के पास तो दूसरा अस्पताल सेक्टर पांच में तुलसी मार्ग के पास बनेगा। अस्पतालों में स्त्री एवं प्रसूति, फिजीशियन, बाल रोग विशेषज्ञ और दंत रोग विशेषज्ञ सहित 20-20 चिकित्सकों की तैनाती होगी। इसके अलावा फार्मासिस्ट, वार्ड ब्वाय व अन्य कर्मचारियों की तैनाती होगी। इन अस्पतालों में एक्स-रे, पैथालाजी की जांच और प्रसव की सुविधाएं मिलेंगी।
ओपीडी में चिकित्सीय सलाह के साथ गंभीर रोगियों को भर्ती करके भी इलाज किया जाएगा। इसके अलावा विभाग की ओर से माघ मेले में फर्स्ट एड पोस्ट भी बनाए जाते हैं। एक-एक बेड के इन फर्स्ट एड पोस्ट में तीन-तीन डाक्टरों की तैनाती होती थी। इसके अलावा तीन फार्मासिस्ट व तीन वार्ड ब्वाय तैनात किए जाते थे।
पिछले साल तक 12 फर्स्ट एड पोस्ट बनाए जाते थे। इस बार विभाग दो फर्स्ट एड पोस्ट को उच्चीकृत करने जा रहा है। यहां मरीजों को भर्ती करने के लिए पांच बेड होंगे। इनमें तीन की जगह छह डाक्टरों की नियुक्ति होगी। फार्मासिस्ट और वार्ड ब्वाय भी एक की जगह तीन-तीन लगाए जाएंगे। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
माघ मेले की तैयारी चल रहीं हैं। जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को बेहतर और तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इस पर फोकस है।
- डॉ. एके तिवारी, सीएमओ।
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