जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2027 माघ मेला शुरू होने में लगभग पौने दो माह ही शेष हैं लेकिन तैयारियों की अपेक्षाकृत गति धीमी है। इसकी मुख्य वजह मेला में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों की मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) अभियान में ड्यूटी लगा दी गई है। मेला कार्य प्रभावित होने के चलते मेलाधिकारी ऋषिराज ने डीएम मनीष कुमार वर्मा को पत्र भेजकर आग्रह किया है कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को अभियान तथा चुनाव की ड्यूटी से अवमुक्त किया जाए।

माघ मेला में इन विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी माघ मेला में विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, सिंचाई विभाग बाढ़ खंड के लगभग 100 अवर अभियंताओं, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंताओं की ड्यूटी लगी है। इसके अलावा नगर निगम, पीडीए, जिला प्रशासन, सदर तहसील के साथ ही फूलपुर और करछना तहसील के 30 से ज्यादा अधिकारियों की भी मेला में ड्यूटी लगाई गई है।

डीएम ने ड्यूटी को लेकर शीघ्र कदम उठाने को कहा इन विभागों के अधिकारियों की तो विधानसभा चुनाव के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट के पद पर तो कर्माचारियों की पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी के पद पर ड्यूटी लगा दी गई है। यही नहीं मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में सुपरवाइजर बना दिया गया है। डीएम ने एडीएम प्रशासन और एसीएम द्वितीय को ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर शीघ्र महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।