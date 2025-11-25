Magh Mela 2026 : प्रयागराज माघ मेले में पहली बार दौड़ेंगी AC शटल इलेक्ट्रिक बसें, श्रद्धालुओं को आवागमन में होगी सुविधा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 संगम नगरी में अगले वर्ष होने वाले माघ मेला में यहां त्रिवेणी स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। उनकी सुविधा के लिए पहली बार मेला क्षेत्र में शटल बस सेवा शुरू होने जा रही है और ये शटल पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगी।

Magh Mela 2026 धुएं-धूल से मुक्त, शांत और पर्यावरण के अनुकूल ये भगवा ई-बसें मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाएगी। अभी प्रयागराज में सिटी बस सेवा के तहत सिर्फ 50 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। माघ मेला 2026 में शटल सेवा के लिए कुल 75 ई-बसों की जरूरत है। इसलिए परिवहन विभाग ने तुरंत कदम उठाया है।

Magh Mela 2026 दो जनवरी 2026 तक 25 अतिरिक्त ई-बसें प्रयागराज आ जाएंगी। इस तरह मेला शुरू होने से पहले ही पूरी 75 बसों का बेड़ा तैयार हो जाएगा। ये बसें अस्थायी बस अड्डों से चलेंगी। माघ मेला क्षेत्र, पार्किंग स्थल, रेलवे स्टेशन और शहर के मुख्य हिस्सों तक श्रद्धालुओं को लाने-ले जाने का काम करेंगी। भीड़भाड़ वाले स्नान पर्वों पर ये शटल पांच-पांच मिनट के अंतराल में चलेंगी ताकि किसी को ज्यादा देर इंतजार न करना पड़े।

Magh Mela 2026 प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक रविंद्र कुमार कहते हैं, “महाकुंभ-2025 में भी हमने दूसरे शहरों से ई-बसें मंगवाई थीं और यात्रियों को बहुत राहत मिली थी। उसी अनुभव को देखते हुए अब माघ मेले में भी शटल सेवा शुरू कर रहे हैं।