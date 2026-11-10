प्रयागराज में हत्या: लिव इन में रह रही महिला ने पत्थर से सिर कूंचकर युवक की जान ली, दोनों में हुआ था झगड़ा

संसू, जागरण, शंकरगढ़ (प्रयागराज)। यमुनापार के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित शिक्षक नगर मुहल्ले में बड़ी वारदात हुई। लिव इन में रह रही एक महिला का युवक से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद आवेश में आकर महिला ने पत्थर से सिर कूंचकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

मध्य प्रदेश की निवासी है आरोपित उर्मिला केवट शिक्षक नगर मोहल्ला निवासी हिरई धरकार ने पुलिस को सूचना दी कि उसका 25 वर्षीय बेटा शेखर की शादी विगत 15 वर्ष पूर्व सरिता से हुई थी। उसकी पांच लड़कियां हैं। शेखर मजदूरी करता था। शेखर मध्य प्रदेश के बरदहा इटमा गांव निवासिनी उर्मिला केवट से घुल मिल गया था और उसे घर ले आया था। दोनों साथ में रहते थे।

पत्थर के वार से गंभीर रूप से घायल हुआ था शेखर रिरई धरकार के अनुसार सोमवार दोपहर किसी बात को लेकर शेखर उस उर्मिला केवट में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उर्मिला ने आवेश में आकर शेखर के सिर पर पत्थर से वार करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष प्रीतम तिवारी घायल शेखर को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां चिकित्सक ने उसे मृत बताया।

शेखर की पत्नी तीन बेटियों संग मायके में रहती है बताया जाता है कि शेखर की पत्नी सरिता आज कई माह से मायके में रहती है। शेखर की दो पुत्री रागिनी व शालिनी की शादी हो चुकी है, जबकि शिवानी, सानिया और संध्या अपनी मां के साथ रहती हैं। वहीं उर्मिला अपने साथ ढाई साल का लड़का लेकर आई थी, जो शेखर के साथ उसके घर में रह रही थी।