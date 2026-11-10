हाथ में फूटे सुतली बम, किसी की आंख में घुसी चिंगारी; दीवाली पर लापरवाही से पटाखे बजाना कई पर पड़ा भारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पटाखों की धूम-धड़ाक करने में अपनी सुरक्षा दांव पर रखना कई लोगों के लिए भारी पड़ गया। बच्चों और युवाओं को गंभीर चोट लगी। 100 से अधिक लोग विभिन्न अस्पतालों में ले जाए गए। विशेष इमरजेंसी में आधी रात तक घायलों को लाया जाता रहा।

पर्व की खुशियों के बीच बढ़ी परेशानी स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय और मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय समेत निजी अस्पतालों में इलाज के लिए लाए गए लोगों में किसी की आंख फूटी, पुतली में चिंगारी घुसी और हाथ में सुतली बम फूटे। इससे घरों में खुशियां परेशानी और मानसिक तनाव में बदल गईं।

धनतेरस से शुरू बजने लगे थे पटाखे दीवाली पर पटाखे छुड़ाने की शुरुआत धनतेरस से हो गई थी तो उसी रात से अस्पतालों की इमरजेंसी में घायल भी लाए जाने लगे। मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय में 9 नवंबर की आधी रात तक 25 लोग पहुंचाए गए। आठ वर्षीय अभिषेक, 12 वर्षीय प्रियांशु, 20 वर्षीय आव्या सिंह, स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में 22 वर्षीय मनोज, 17 वर्षीय सत्यम, राजेंद्र तिवारी समेत कई अन्य लोग ले जाए गए।

18 लोगों का करना पड़ा आंख का आपरेशन मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय में 18 लोगों की आंख और आसपास त्वचा में आपरेशन करना पड़ा। पुतली जल गई, कार्निया में भी चोट पहुंची। 11 लोगों को प्राथमिक इलाज करके घर भेज दिया गया, पांच घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए रेफर किया गया।