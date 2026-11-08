प्रयागराज का पद्मलोक अपार्टमेंट: PDA के 602 फ्लैटों वाली आवासीय योजना में आवागमन के दो रास्ते होंगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कृष्णपुरी (कसारी-मसारी) में विकसित होने वाली प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की पद्मलोक आवासीय योजना में अब मुख्य मार्ग से भी आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को आने-जाने के लिए एक से अधिक रास्ते मिल सकेंगे।

खास बात यह है कि माफिया अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान के पास से भी आवागमन का रास्ता प्रस्तावित है। पीडीए की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 14 मंजिला अपार्टमेंट में कुल 602 फ्लैटों का निर्माण कराया जाना है। पहले योजना में बस्ती की ओर से आवागमन के लिए रास्ता निर्धारित किया गया था। अब मुख्य मार्ग की ओर से भी रास्ता उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए सर्वे कराया जा चुका है।