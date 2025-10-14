प्रयागराज के प्रह्लाद ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, वजह जान रह जाएंगे हैरान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। क्षेत्र के गद्दोपुर गांव के एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर उसकी भूमिधरी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। प्रशासन से न्याय न मिलने पर पीड़ित ने थकहार कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उक्त गांव निवासी प्रह्लाद कनौजिया का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसकी भूमिधरी भूमि पर कब्जा कर लिया है। उस पर मकान का निर्माण कर लिया है। कई बार इसकी शिकायत अफसरों से की गई। तहसील से लेकर जिलाधिकारी तक से मिला। मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।