    प्रयागराज के प्रह्लाद ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, वजह जान रह जाएंगे हैरान

    By Surya Prakash Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:08 AM (IST)

    प्रयागराज के गद्दोपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी भूमि पर जबरन कब्जे के खिलाफ राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़ित, प्रह्लाद कनौजिया का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसकी भूमिधरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और शिकायत करने पर भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। न्याय न मिलने से निराश होकर उसने यह कदम उठाया है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। क्षेत्र के गद्दोपुर गांव के एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर उसकी भूमिधरी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। प्रशासन से न्याय न मिलने पर पीड़ित ने थकहार कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है।

    उक्त गांव निवासी प्रह्लाद कनौजिया का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसकी भूमिधरी भूमि पर कब्जा कर लिया है। उस पर मकान का निर्माण कर लिया है। कई बार इसकी शिकायत अफसरों से की गई। तहसील से लेकर जिलाधिकारी तक से मिला। मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

    उसका कहना है कि अधिकारियों के यहां प्रार्थना पत्र देते-देते और चक्कर लगाते-लगाते अब थक गया हूं। इसके अब उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है।