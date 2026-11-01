प्रयागराज में कोतवाली के बगल वाली सड़क का होगा चौड़ीकरण, जाम से मिलेगी शहरवासियों को राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पुराने शहर में संकरी सड़कों के कारण लगने वाले जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने पहल की है। कोतवाली के बगल से गुजरने वाली सड़क का चौड़ीकरण कराया जाएगा। इसके लिए नगर निगम की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। योजना के तहत सड़क की चौड़ाई दो से ढाई मीटर तक बढ़ाई जाएगी।

संकरी सड़क पर अक्सर लगता है जाम वर्तमान में सड़क की चौड़ाई दो से तीन मीटर के आसपास है। इसके कारण यहां से दोपहिया और चारपहिया वाहनों का एक साथ गुजरना मुश्किल होता है। खासकर व्यस्त समय में वाहनों की आवाजाही बढ़ने पर जाम की स्थिति बन जाती है। सकरी सड़क होने के कारण पैदल चलने वालों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

इस मार्ग पर रोज 15 हजार वाहन चलते हैं इस मार्ग से अतरसुइया, मीरापुर, बलुआघाट, कल्याणी देवी, दरियाबाद सहित दर्जनों मोहल्लों के लोगों का आवागमन होता है। इस सड़क से लगभग 10 से 15 हजार दो पहिया और चार पहिया वाहनों गुजरते हैं।