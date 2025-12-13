प्रयागराज में अगवा कर किशोरी को ले गए मुंबई, अपहरणकर्ताओं के मोबाइल की लोकेशन मिलने पर पुलिस की दो टीम रवाना

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार में सोरांव क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को अगवा किए जाने के मामले में पुलिस के हाथ कुछ सफलता लगी है। अपहरणकर्ताओं की लोकेशन मुंबई में मिली है। इस पर पुलिस की दो टीमें मुंबई रवाना हुई है। साथ में किशोरी के पिता व परिवार के एक व्यक्ति भी हैं। एक तरफ पुलिस की दो टीमें मुंबई पहुंचने वाली हैं तो दूसरी तरफ सोरांव थाने की पुलिस उन संदिग्धों को उठाकर पूछताछ कर रही है, जो नामजद आरोपितों के करीबी हैं। दावा है कि किशोरी को जल्द ही सकुशल बरामद करने के साथ ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हाईस्कूल की छात्रा है सोरांव क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी हाईस्कूल में पढ़ती है। नौ नवंबर को वह बाजार से सामान खरीदने निकली और फिर वापस नहीं लौटी थी। घरवालों ने पता किया तो मालूम चला कि समीप के एक गांव से दो युवक भी गायब हैं। इसके बाद किशोरी के पिता ने दोनों के खिलाफ सोरांव थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया।

लोगों ने पीएचक्यू पर दिया था धरना पुलिस ने एफआइआर तो दर्ज कर ली, लेकिन किशोरी को बरामद नहीं कर सकी। एक माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी किशोरी की बरामदगी न होने पर शुक्रवार को बहरिया के पूर्व ब्लाक प्रमुख कुलदीप पांडेय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने पीएचक्यू परिसर में धरना दिया था। अपर पुलिस आयुक्त डा. अजयपाल शर्मा ने तीन दिन में छात्रा को बरामद कराने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया था।

गिरफ्तारी व किशाेरी की बरामदगी में एसआोजी भी लगी इसके बाद सोरांव पुलिस को छात्रा की बरामदगी व आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। एसओजी गंगानगर व सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। कुछ ही देर में पुलिस को दो संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले। ट्रेस करने पर दोनों मोबाइल नंबरों की लोकेशन मुंबई में मिली। इंस्पेक्टर केशव वर्मा ने दो टीमों का गठन किया। एक की कमान खुद संभाली और फिर दोनों टीमें शुक्रवार शाम मुंबई के लिए रवाना हो गईं। साथ में किशोरी के पिता व एक अन्य स्वजन को भी साथ में लिया।