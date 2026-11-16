प्रयागराज में युवाओं को नौकरी के अवसर, दो दिवसीय रोजगार मेला 17 नवंबर से लगेगा, 120 कंपनियां लेंगी हिस्सा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी के युवाओं के लिए खुशखबरी है। यहां दो दिनों तक रोजगार मेले का आयोजन क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय करेगा। इसमें तमाम कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कंपनी प्रतिनिधि योग्यता के अनुसार युवाओं का चयन करेंगे।

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय करेगा आयोजन

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, प्रयागराज की ओर से शंभूनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, झलवा परिसर में 17 और 18 नवंबर को दो दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन 60 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। यानी दोनों दिन 120 कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।

शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह उपस्थित रहेंगे 17 नवंबर को रोजगार मेला में मुख्य अतिथि के रूप में शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह उपस्थित रहेंगे। रोजगार मेले की तैयारियों के तहत सोमवार को आईटी सेक्टर के विशेषज्ञ चेतन शर्मा और रितेश गोयल ने अभ्यर्थियों की प्री-कैरियर काउंसलिंग की। इस दौरान युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं, अवसरों और आवश्यक कौशल की जानकारी दी गई।