सर्राफा व्यापारी पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, गोली मारकर चार लाख के आभूषण लूटे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। घोड़ेडीह नहर पुलिया के पास सोमवार देर शाम एक सर्राफा कारोबारी को बदमाशों ने गोली मार दी। एक गोली जांघ में लगी, जबकि दूसरे पेट के बगल लगते हुए निकल गई। बदमाशों ने कारोबारी के हाथ से चार लाख से अधिक के आभूषण भरे बैग को छीना और भाग निकले।

घायलावस्था में व्यवसायी को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी पाकर अपर पुलिस आयुक्त डा. अजय पाल शर्मा, डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव समेत कई अधिकारी पहुंचे। बदमाशों की तलाश में पुलिस की तीन टीमों के साथ ही एसओजी को भी लगाया गया है।

करछना थानांतर्गत मझुआ गांव निवासी चंदन सोनी पुत्र राधेश्याम सोनी की भीरपुर बाजार में आभूषण की दुकान है। सोमवार की देर शाम करीब 7:30 बजे वह दुकान बंद कर रोज की तरह बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वह घोड़ेडीह नहर पुलिया के पास, अपने घर से महज 200 मीटर की दूरी पर पहुंचे थे कि पहले से घात लगाए बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया।

उसके हाथ से सोने-चांदी के आभूषणों से भरा बैग छीनने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचे से चंदन सोनी पर गोली चला दी। एक गोली उनके पेट के बगल लगते हुए आरपार हो गई, जबकि दूसरे जांघ में जा लगी। वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिरे तो बदमाश आभूषणों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए।

गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। घायल अवस्था में पड़े व्यापारी को देखकर स्थानीय लोगों ने तत्काल स्वजन और करछना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस चंदन को पहले स्थानीय और फिर स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल ले गई।

चंदन के पिता राधे श्याम सोनी के अनुसार, चंदन प्रतिदिन शाम करीब 6:30 से सात बजे के बीच दुकान बंद कर घर लौटते थे। उनके पास रोजाना सोने-चांदी के आभूषण होते थे। उन्होंने आशंका जताई जा रही है कि बदमाश कई दिनों से उनकी रेकी कर रहे थे।