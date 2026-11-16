जननी सुरक्षा योजना: प्रयागराज में कमीशन का चल रहा खेल, निजी अस्पताल संचालकों और स्वास्थ्य विभाग कर्मियों का गठजोड़

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्राइवेट अस्पताल संचालकों और स्वास्थ्य विभाग के बीच गठजोड़ का सबसे बड़ा खेल ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है। कौड़िहार और कौंधियारा इलाके इनमें सबसे आगे हैं। 50 प्रतिशत महिलाएं भी यहां सरकारी अस्पतालों में प्रसव के लिए नहीं आ रहीं हैं। अन्य ब्लाकों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है।

जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य विभाग पंजीकरण करता है। प्रसव होने तक उनकी तमाम जांचें, टीकाकरण आदि कराता है। हालांकि जब प्रसव की बारी आती है तो गर्भवती प्राइवेट अस्पताल पहुंच जाती हैं। सूत्रों का कहना है कि आशा कार्यकर्ताओं व दूसरे कर्मचारियों की मिलीभगत से यह खेल हो रहा है।

सितंबर तक होलागढ़ ब्लाक में 2998 गर्भवती महिलाएं पंजीकृत थीं। इनमें से सिर्फ 910 महिलाएं प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल पहुंची। 2205 महिलाओं ने प्राइवेट अस्पतालों की शरण ली। कौंधियारा में 966 प्रसव सरकारी अस्पतालों में तो 1822 प्रसव प्राइवेट अस्पतालों में हुए। यहां कुल 2862 गर्भवती पंजीकृत हुई हैं।