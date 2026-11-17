जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नियम तो यह है कि परिवहन निगम के किसी भी डिपो के एक किलोमीटर के दायरे से कोई प्राइवेट बस का संचालन नहीं होगा। यहां तो प्राइवेट बसें परिवहन निगम के सिर पर ही नाच रहीं हैं। सिविल लाइंस बस स्टेशन के सामने जहां सरकारी बसें सवारियां बैठाती हैं, ठीक वहीं से प्राइवेट बसों का संचालन हो रहा है। कई बार तो इनके चालक सरकारी बसों से सवारियां उतार ले जाते हैं। परिवहन निगम की इनके चालकों के आगे चल नहीं रहीं। जबकि, परिवहन विभाग महज खानापूर्ति कर रहा है।

प्राइवेट बसें भी सरकारी बसों की कतार में खड़ी होती हैं केपी कॉलेज के पास सिविल लाइंस डिपो का अस्थायी बस अड्डा है। इस डिपो में करीब 113 बसें हैं जो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, जौनपुर सहित अन्य रूटों पर चलती हैं। दूसरे डिपो की बसें भी आती-जाती हैं। डिपो से ठीक सामने से प्रतिदिन करीब 40 से 50 प्राइवेट बसों का संचालन हो रहा है। जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी सहित दूसरे रूटों पर दौड़ने वाली यह बसें भी सरकारी बसों की कतार में खड़े होकर सवारियां भरती हैं। इन प्राइवेट बसों के चालकों ने ऐसा जाल बिछा रहा है कि उनके आगे न परिवहन निगम के अधिकारियों की कुछ चलती है और न उनके चालक-परिचालकों की।

प्राइवेट बस चालकों की दहशत निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत है या प्राइवेट बस चालकों की दहशत, लेकिन हकीकत यही है कि जब कोई प्राइवेट बस सवारियां बैठा रही होती है तो वहां सरकारी बस रुकती ही नहीं। अगर, उसी रूट की सरकारी बस आ गई तो प्राइवेट बस चालक के एक इशारे पर आगे बढ़ जाती है। यह डिपो जब सिविल लाइंस से चलता था, तब यह चालक प्राइवेट बसें लेकर वहां मंडराते रहते थे। बस अड्डा अस्थायी जगह पहुंचा तो यह वहां भी आ धमके।