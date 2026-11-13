प्रयागराज हाउस टैक्स OTS की समय-सीमा: 14 नवंबर तक आवेदन करें, वरना बकाएदारों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नगर निगम की ओर से भवन स्वामियों को गृहकर के बकाये पर ब्याज में छूट देने के लिए शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी शनिवार, 14 नवंबर है। योजना का लाभ उठाने के लिए भवन स्वामियों के पास अब आखिरी मौका है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पात्र भवन स्वामियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है।

80 हजार में 28 हजार ने ही किया आवेदन नगर निगम क्षेत्र में 80 हजार से अधिक भवन स्वामी इस योजना के पात्र हैं। आज शुक्रवार तक करीब 28 हजार लोगों ने ही आवेदन किया है। ऐसे में 50 हजार से अधिक भवन स्वामी अभी भी योजना का लाभ लेने से वंचित हैं। नगर निगम ने बकायेदारों को राहत देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की थी, ताकि वे ब्याज में छूट का लाभ लेकर अपना गृहकर जमा कर सकें। निर्धारित समय सीमा तक आवेदन नहीं करने वाले बकायेदारों के खिलाफ अब नगर निगम कार्रवाई की तैयारी में है।