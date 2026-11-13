PDA छह आवासीय योजनाओं में 236 भूखंडों की बिक्री करेगा, दिसंबर में शुरू हो सकता है रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) अलग-अलग छह आवासीय योजनाओं में 236 भूखंडों की बिक्री करेगा। बिक्री प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू की जा सकती है। प्लाटों की बिक्री में शामिल होने के लिए खरीदारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

नीलामी के माध्यम से की जाएगी भूखंडों की बिक्री भूखंडों की बिक्री नीलामी के माध्यम से की जाएगी। 40 भूखंड पीडीए की आवासीय योजनाओं में नए सृजित किए गए है। आवासीय योजनाओं में 60 वर्ग मीटर से लेकर 150 वर्ग मीटर के दायरे वाले भूखंड रहेंगे।

खरीद के तुरंत बाद आवंटियों को भूखंंड पर कब्जा मिलेगा सूत्रों की मानें तो देव प्रयागराज झलवा में सबसे अधिक 107 भूखंडों की बिक्री की जाएगी। पीडीए के संपत्ति अधिकारी सूरज पटेल ने बताया कि सभी भूखंडों का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। भूखंडों को खरीदने के तुरंत बाद आवंटियों को कब्जा दिया जाएगा।